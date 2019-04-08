Ağaç Katliamında 2 Kişi Sorgulanıyor

Ağaç katliamında 2 kişi sorgulanıyor Muğla'nın Akbük koyunda Akdeniz menengeç ağaçlarını kestikleri iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan iki şüphelinin sorgusu sürerken, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, sorgusu sürenlerden birisinin psikolojik sorunlarının olduğunu söylediMUĞLA -...

Ağaç katliamında 2 kişi sorgulanıyor

Muğla'nın Akbük koyunda Akdeniz menengeç ağaçlarını kestikleri iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan iki şüphelinin sorgusu sürerken, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, sorgusu sürenlerden birisinin psikolojik sorunlarının olduğunu söyledi



MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki Akbük koyundaki 60-70 yıllık Akdeniz menengeç ağaçlarının kesilmesi ile ilgili olarak Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan iki kişinin sorgusu sürüyor. Sorgusu süren ve ağaçları kestiği ileri sürülen kişilerden birisinin psikolojik sorunlarının olduğu açıklandı.

Günübirlik tatilcilerin gözde tatil koylarından birisi olan Akbük Koyu sahilindeki yaklaşık 30 Akdeniz menengeç ağacı cumartesiyi pazara bağlayan gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesim motoru ile kesilmiş ve ağaçlar kesildikleri yerde bırakılmıştı. Olaydan sonra Muğla Valiliği olayın soruşturulması amacıyla Kaymakamlık, Jandarma, Orman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini görevlendirmişti. Jandarma ekiplerinin çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi sorgulanıyor. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Jandarma Çevre Timi de ağaç katliamı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kesilen ağaçlar Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı. Orman ekipleri Akbük sahilinin girişinde kesilen yaklaşık 30 Akdeniz menengeç ağacını kamyona yüklerken, ağaçların olduğu alanın korumaya alınarak köklerinden tekrar üremesi sağlanacak.

Akbük'te incelemelerde bulunan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Akşam saatlerinde tahminen 20.00-21.00 sıralarında gördüğünüz gibi burada bir ağaç katliamı yaşandı. Tabi kimsenin olmamasından da faydalanarak şahıs veya şahıslar burada Akdeniz menengeci dediğimiz vatandaşın kullandığı, altında serinlediği, faydalandığı ağaçlara büyük zarar vermişler. Testere ile ortalarından kesmişler" dedi.

İki şüphelinin sorgusu sürüyor

Kaymakam Yıldız, jandarma ve güvenlik kuvvetlerinin konunun üzerinde hassasiyet ile durduğunu belirterek, "Şu anda konu ile ilgili iki şüpheli sorgu altında. Bunların sorgularının devamını bekliyoruz. Ondan sonra zannediyorum olay kesinlikle açıklığa kavuşacak. Burası Türkiye'nin sadece Muğla'nın değil, en gözde koylarından bir tanesi. En bakir, doğal, çok fazla işlenmemiş bir koy. Buradaki bir başka özellik, koy kendi kendini temizleyen, dip dalgaları ile temizleyen bir koy. Böyle güzel bir özelliği var. Binlerce kişi yazın buraya akın ediyor. Biz bunun işletmesini, bu koyun sahipsiz kalmaması açısından Muğla Valiliği ve Çevre Bakanlığı'nın ortak bir kuruluşu olan MUÇEV adlı kuruluşla işletmesini daha önce yapılmaya başlandı. Ancak daha sonra bu işletmesinde problemler doğması nedeniyle bazı unsurlar buraya gelip, hem vatandaşı rahatsız etmiş, hem de esnafı rahatsız etme babında bazı sıkıntılara yol açmışlar. O yüzden biz MUÇEV olarak konuya el koyduk. Buranın esnaflarından oluşan bir dernek kuruldu. Cennet Akbük'ü Güzelleştirme Derneği. Bunlar vasıtasıyla bizim gözetimimizde burayı işletiyorlar" dedi.

Ağaçlar 60-70 yıllık

Kesilen ağaçların 60-70 yıllık bir ağaç olduğunu altını çizen Kaymakam Yıldız, "Konu münferit bir hadiseye benziyor. Psikolojik rahatsızlığı olan şahsın hadisesi gibi gözüküyor. Ağaçlarımız en az 60-70 yıllık yaşa sahip. Altları muazzam bir şemsiye gibi görev yapıyor. Altlarında vatandaşımız serinliyor ve denizine giriyor. Şu anda zaten ağaçlar koruma altında. Burayı tekrar güvenlik açısından daha uygun hale getireceğiz. İnşallah bir daha tekrarını yaşamayız" diye konuştu.

"Suçlamaları kabul etmiyoruz"

Akbük koyunu işleten Cennet Akbük'ü Güzelleştirme Derneği Başkanı Mustafa Urhan ise ağaçlara gözleri gibi baktıklarını belirterek, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarındaki suçlamaları kabul etmediklerini açıkladı. Dernek Başkanı Urhan, "Tabi çok üzüldük ağaçların kesilmesine. Kendini bilmeyen birisi kesmiş. Bunu medyada bazen yanlış bir yansıma yapmıştır. Yok şezlong yatağı için açılmıştır, yok şudur, bunlarla bizim hiçbir ilgimiz yoktur. Bu suçlamaları da kabul etmiyoruz. Bu Akbük'te daha önceden mafya, 2017'den önce almazdan önce burasını çok uğraştı. Sayın valimiz burasında bize yardımcı olmuştur. Burasını temizlemişizdir, kapı girişinde 30 lira 40 lira ücret alıyorlardı. Bunları kaldırdık ücret almıyoruz" dedi.

"Sosyal medyada biz duyurduk"

Akbük'teki ağaçların kesilmesinin ardından sosyal medyadan tüm kamuoyuna ve yetkililere duyuru yaptıklarını belirten ve Akbük'te restoran işleten Öner Altaş ise, "Dün sabah kalktığımızda buradaki manzarayı görünce büyük bir şok ile karşılaştık ve çok üzüldük. O zamandan bu yana bu işi ilk sosyal medyaya yansıtanlar bizleriz. Sosyal medyada özellikle hani buradaki işletmelerin burayı şezlong rantı için kullandıkları haberlerinden son derece üzgünüz. Dediğim gibi bunu en başta yayan biziz zaten. Sessiz kalmamak ve ses getirmesi için bunları gerekli yerlere yazdık. Sağ olsunlar milletvekillerimiz, sayın valimiz, Menteşe Kaymakamımız, belediye başkanlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle jandarma komutanlarımız olayın başından itibaren dünden bu yana 24 saat 10 personeli ile tek tek ifade alarak, güvenlik kameralarını araştırarak şu anda iki kişiyi gözaltına aldıklarını biliyoruz. Bu gözaltı alma sonucunda gerçek sebeplere ortaya çıkacak. Buradaki ranta dayalı, şezlong rantına dayalı herhangi bir şey olmadığını hepimiz göreceğiz" şeklinde konuştu.

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