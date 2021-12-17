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Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezası - Son Dakika

Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezası

17.12.2021 17:26

Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezasıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kestiği tespit edilen vatandaş, 10 ağaç dikme cezasına çarptırıldı.

Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezası

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kestiği tespit edilen vatandaş, 10 ağaç dikme cezasına çarptırıldı.

Bir süre önce ilçenin Esmerçayı Mahallesi'ndeki parkta ağaç kesildiğini tespit eden Siverek Belediyesi, durumu polise bildirdi. Çevrede inceleme yapan polis, ağacın B.G. tarafından kesildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Dosyanın uzlaşmaya gönderilmesi üzerine Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 10 ağaç dikilmesi şartıyla uzlaşma olacağını dile getirdi. Ağaç dikmeyi kabul eden B.G. cezasını Millet Bahçesi'nde 10 ağaç dikerek ödedi. Pişmanlığını dile getiren B.G. herkesten özür dileyerek ağaçları seve seve diktiğini söyledi.

Kent genelindeki ağaçların korunması için vatandaşlara çağrıda bulunan Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Park ve yeşil alanlarımızdaki ağaçlar bizim için ve korumamız gerekiyor. Söz konusu parkta bir ağacın kesildiği bilgisi üzerine konunun takipçisi olduk. Ağacı kesen vatandaşımız da yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Konu uzlaşmaya gidince konuyu Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak ile görüştük. Kesilen ağacın yerine 10 ağaç dikilmesi şartıyla uzlaşılacağını dile getirdi. Biz de vatandaşımıza konuyu bu şekliyle götürdük ve kabul etti. Belirlediğimiz alana 10 ağaç dikti" dedi.

Ağaç dikmenin ceza olmadığına dikkat çeken Bucak, farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamanın yapıldığını söyledi.

Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezası
Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezası
Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezası
Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezası

Siverek Belediyesi, Şanlıurfa, Siverek, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağaç kesen şahsa ağaç dikme cezası - Son Dakika


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