Ağaç keserken elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ağaç keserken elektrik akımına kapılarak öldü

29.03.2022 11:25
Ağaç keserken elektrik akımına kapılarak öldü

Çanakkale'de ağaç budarken kesilen dalların yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çanakkale'de ağaç budarken kesilen dalların yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Hasan Damar, önceki gün Yenice ilçesine bağlı Davutköy köyün 1 kilometre uzaklıkta mezarlık mevkiinde bulunan tarlasında, aşılatmak için ceviz ağaçlarının kollarını motorlu testere ile kesmeye başladı. Bu sırada kesilen dalların enerji nakil hattına düşmesi sonucunda Damar, elektrik akımına kapılarak can verdi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
TBMM dilekçe komisyonu Milletvekilleri Çan Belediyesi kooperatif çalışmalarını yerinde inceledi TBMM dilekçe komisyonu Milletvekilleri Çan Belediyesi kooperatif çalışmalarını yerinde inceledi Çanakkale Belediye Barınağı'nda aç kalan pitbulllar birbirini parçaladı Çanakkale Belediye Barınağı'nda aç kalan pitbulllar birbirini parçaladı

Hasan Damar, Çanakkale, Ceviz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç keserken elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
10:59 Rus Milletvekili Mihail Delyagin'den Azerbaycan'a açık tehdit: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:48 Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:31:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ağaç keserken elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement