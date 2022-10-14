AĞAÇ KESERKEN YARALANDI, HELİKOPTERLE KURTARILDI - Son Dakika
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AĞAÇ KESERKEN YARALANDI, HELİKOPTERLE KURTARILDI

14.10.2022 12:13

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaç keserken yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle yaralanan kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle bölgeden alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaç keserken yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle yaralanan kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle bölgeden alındı.

Manavgat'ın Oymapınar Baraj Gölü orman sahasında dün saat 17.00 sıralarında ağaç kesen kimliği açıklanmayan kişinin yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırıldı. Bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bulunduğu mevkiden helikopterle tahliyesi gereken kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter yönlendirildi. Yaralı, bulunduğu yamaçtan helikoptere alındıktan sonra Antalya Süleyman Satır Helikopter Pisti'ne indirilerek, 112 ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Oymapınar, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AĞAÇ KESERKEN YARALANDI, HELİKOPTERLE KURTARILDI - Son Dakika

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