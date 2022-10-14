Kaynak: DHA

Oymapınar, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AĞAÇ KESERKEN YARALANDI, HELİKOPTERLE KURTARILDI - Son Dakika

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