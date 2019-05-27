Son Dakika Haberleri: Ağaç kesileceğini iddia eden köylüler çalışmaları engelledi

Ağaç kesileceğini iddia eden köylüler çalışmaları engelledi

4 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köylüler, orman depolama alanı yapılacak bölgede ağaçların kesileceğini iddia ederek iş makinesinin önünü kapattı, ekiplere tepki gösterdi.

Ağaç kesileceğini iddia eden köylüler çalışmaları engelledi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köylüler, orman depolama alanı yapılacak bölgede ağaçların kesileceğini iddia ederek iş makinesinin önünü kapattı, ekiplere tepki gösterdi.
İlçeye bağlı Ortaköy köyünde ikamet eden vatandaşlar, daha önce futbol sahası ve mesire alanı olarak kullanılan, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünce depolama alanı yapılacak alanda ağaç kesileceğini öne sürerek bölgede toplandı. İş makinesinin önüne geçen ve ekiplere tepki gösteren köylüler nedeniyle çalışmalar durduruldu.
Köylülerden Nihat Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada birçok ağacı işaretlemişler ve kesecekler. Ekipler geldi ve çalışma başlattı, biz de gelerek önlerini kestik. Bu alanı onlara vermeyeceğiz. Tepkimizi dile getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Köylüler, iş makineleri gidene kadar alandan ayrılmayacaklarını dile getirdi.
"Ağaçlar kesinlikle kesilmeyecek"
Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli şef Şenol Bahar da köylülerin iddia ettiği gibi yaklaşık 1 dönüm alan üzerinde bulunan ağaçların kesilmeyeceğini bildirerek, şöyle konuştu:
"Bizde her türlü belge var. Haritalarda da net gözüküyor. Köylülerin iddia ettiği gibi değil. Bu alan zaten ormanın. Hemen karşı tarafta orman depomuz var ama yeri sıkıntılı. Bu alanda çalılar ve dikenler temizlenecek. Bu alanı orman depo alanı olarak bir süre kullanmak istiyoruz. Ağaçların damgalanması ve işaretlenmesi ile ilgili daha önce böyle bir çalışma yapılmıştı ancak bu karardan vazgeçildi. Ağaçlar kesinlikle kesilmeyecek sadece alandaki diken ve çalılar temizlenecek."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:42 Kaynak: AA
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