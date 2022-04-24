Ağaç kesme motorlarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ağaç kesme motorlarını çalan şüpheli yakalandı

24.04.2022 10:25
Ağaç kesme motorlarını çalan şüpheli yakalandı

Düzce'de bir evden 2 ağaç kesme motoru çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'de bir evden 2 ağaç kesme motoru çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı köyde S.M.'ye ait 2 ağaç kesme motoru çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Çalınan motorların Yığılca'da bir bayiye bin 300 TL'ye satıldığı, satan kişinin ise C.B. olduğu belirlendi. C.B., evine düzenlenen operasyona yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen C.B. hakkında işlem başlatıldı. - DÜZCE

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Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç kesme motorlarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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