Ağaç kesme motoruyla ormanların bakımını yapan "Nilgün abla" azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Ağaç kesme motoruyla ormanların bakımını yapan "Nilgün abla" azmiyle örnek oluyor

07.03.2021 11:35
Ağaç kesme motoruyla ormanların bakımını yapan

Sakarya'da, ev ekonomisine katkı sağlamak için 13 yıl önce ağaç kesim işine başlayan 50 yaşındaki Nilgün Şirin, kazandığı parayla kızını okutmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'da, ev ekonomisine katkı sağlamak için 13 yıl önce ağaç kesim işine başlayan 50 yaşındaki Nilgün Şirin, kazandığı parayla kızını okutmanın mutluluğunu yaşıyor.

13 yıl önce eşinin yanına giderek orman işçiliğini öğrenen Şirin, birlikte geç saatlere kadar Geyve ilçesindeki ormanlık alanlarda mesai yapıyor.

Ağırlığına rağmen zorlanmadan ağaç kesme motorunu kullanan ve odunları hazır hale getiren Şirin, 2 yıl önce Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde (SAYEM) yapılan yeterlilik sınavını geçerek, "sertifikalı kadın orman üretim işçisi" olmayı başardı.

Ev işlerinin yanı sıra inek ve koyun da besleyen Şirin, kazandığı parayla kızını okutmanın gururunu yaşıyor.

İşini zevkle yapıyor

Nilgün Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işinin zor olduğunu ancak severek yaptığı için kendisine zor gelmediğini anlattı.

Sabahın erken saatlerinde kahvaltı yapıp ormana gittiğini aktaran Şirin, "Geç vakitlere kadar çalışıyoruz ama işten hiç yorulmuyorum. İşimi zevkle yapıyorum. İşimle ve kendimle gurur duyuyorum. Çünkü bu işi herkes yapamaz ama ben zevkle yapıyorum." dedi.

Şirin, sabah ormana gelip eşiyle kestiği odunları yol kenarına istiflediğini, akşama kadar bu şekilde çalıştığını dile getirerek, bazen traktör sürdüğünü, bazen odunları traktöre yüklediğini söyledi.

"Kızıma örnek olmaya çalışıyorum"

Türkiye'nin ilk "sertifikalı kadın orman üretim işçisi" olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Şirin, "Zaten yaptığımız bir işti. Hiç de zorlanmadım. Ormanda bize sınav yaptılar. Ormanda ağaç kestik, tomruk soyduk, metreyle ölçümünü yapıp daha sonra traktörle tomrukları çektik, traktöre yükleme boşaltma yaptık. Bunları bir seferde yaptım ve sınavı geçtim. Türkiye'de ilk mesleki yeterlilik belgesini alan kadınım ve bununla da gurur duyuyorum. Bu arada kızıma da örnek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını vurgulayan Şirin, "Kendi paramı kendim kazanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Kimseden para istemiyorum. En azından kendi kazandığım parayı harcıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kendisine verilen gül için teşekkür eden Şirin, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlara tavsiyelerde de bulunan Şirin, şunları söyledi:

"Evde boş oturmasınlar yapabildikleri kadar kendi imkanlarıyla çalışsınlar, kendi paralarını kendileri kazansın. Ormandan gelince ek olarak evde de çalışıyorum. İneklerim, koyunlarım var, onlara da bakıyorum. Yine de yorulmuyorum. 2 saat dinlenince tekrar çalışmak istiyorum, işimi o kadar çok seviyorum. Bir kızım var, çalıştığım parayla onu okutuyorum."

Türkiye, Sakarya, Geyve, İnek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ağaç kesme motoruyla ormanların bakımını yapan 'Nilgün abla' azmiyle örnek oluyor - Son Dakika


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