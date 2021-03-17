Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

17.03.2021 19:08

Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı Antalya'da mülkiyeti hazineye ait 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldüren şahıs, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da mülkiyeti hazineye ait 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldüren şahıs, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Külcüler Sokak Kayabaşı mevkiinde dün meydana gelen olayda, hazineye ait 15 dönüm dolayındaki 2B arazisi üzerine diktikleri birbirlerine ait zeytin ağaçlarını kestikleri için Mustafa B. ile ağabeyi Hüseyin B. arasında tartışma çıkmıştı. Ağabeyini tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan Mustafa B., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı dedektifler ve Merkez Karakoluna bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda Sanayi Mahallesi'ndeki evinde olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalanmıştı.

Hüseyin ve Mustafa B.'nin yengeleri Zeynep B., iki kardeşin arazi ve zeytin yüzünden daha önce de tartıştıklarını belirterek, "Zeytinlerle uğraşırken birden aralarında tartışma çıktı. Hüseyin elindeki nacakla zeytin ağaçlarını keserek bir tek ağaç bile bırakmayacağını, hepsini keseceğini söyledi. Sonra önüne Mustafa'yı katıp kovaladı. Ben o sırada evde ocakta yemeğim olduğu için eve gittim. Tam evin kapısından girdiğim sırada silah sesi duydum. Diğer taraftaki eşime de seslenip yanlarına koştum. Ben vardığımda Hüseyin yerde yatıyordu. Ağzından kan geliyordu. Benden biraz sonra eşim de geldi. Hemen 112'yi arayıp haber verdik. Bu sırada Mustafa aracıyla uzaklaştı" demişti.

Suç aleti tüfekle yakalanan Hüseyin B., bugün geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle Asliye Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hüseyin B., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(AK-NSO-CC-Y)

Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı
Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Zeytin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç kesme tartışmasında ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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