Son Dakika Haberleri: Ağaç Kesmek İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu

Ağaç Kesmek İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da ağaç kesmek için köyün dışındaki bahçesine giden bir şahıs ölü olarak bulundu.

Ağaç Kesmek İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu, System.String[]
Afyonkarahisar'da ağaç kesmek için köyün dışındaki bahçesine giden bir şahıs ölü olarak bulundu.

Olay, Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Kışlık ihtiyacını karşılamak amacıyla ağaç kesmek için köy dışında bulunan bahçesine giden Yaşar Dinler'den (56) bir süre haber alınamayınca 11 yaşındaki oğlu babasını aramaya gitti. Babasını, bahçede bir ağacın yanında hareketsiz bir şekilde yatarken bulan çocuğun haber vermesi ile köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sırtından ateşli silahla vurulduğu anlaşılan Yaşar Dinler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından Yaşar Dinler ile husumeti bulunduğu ileri sürülen İ.S. (78) gözaltına alındı. Yaşar Dinler'in eşinden ayrı yaşadığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

Akkonak, Çay, Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu

Yetkili Olmayan Fatura Merkezlerine Dikkat Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç Kesmek İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]