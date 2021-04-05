Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu - Son Dakika

SİVAS'ta ağaç kesmek için araziye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmail Çiftçi (65), ölü olarak bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Danişment Gazi Mahallesi Merakum mevkisindeki dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre evden ağaç kesmek için çıkan İsmail Çiftçi'den bir süre haber alamayan oğlu Ramazan Çiftçi, araziye çıkarak babasını aramaya başladı. Dağlık arazide babasını yerde yatarken bulan Çiftçi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Çiftçi'nin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından dağlık alandan alınarak otopsi yapılmak üzere ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. İsmail Çiftçi'nin yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.