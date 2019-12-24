Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek (2) - Son Dakika

Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIMersin'de, 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Şenol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Mersin'de, 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Şenol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Mehmet Şenol, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:21 Kaynak: DHA
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