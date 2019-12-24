Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek (2) - Son Dakika

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Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIMersin'de, 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Şenol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:21 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Mersin'de, 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Şenol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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