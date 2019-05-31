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Ağaç köklerinde çiçek yetiştiriyor

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ekrem Turan (54), 5 yıl önce toplamaya başladığı kurumuş ağaç köklerine ektiği çiçeklerin güzelliği ilgi görüyor.

Ağaç köklerinde çiçek yetiştiriyor, System.String[]
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ekrem Turan (54), 5 yıl önce toplamaya başladığı kurumuş ağaç köklerine ektiği çiçeklerin güzelliği ilgi görüyor.
Ekrem Turan, 5 yıl önce emekli olduktan sonra ilgi duyduğu çiçeklere daha fazla vakit ayırmaya başladı. Turan, ormanlık alanlardan topladığı kurumuş ağaç köklerine çiçekler ekti. Ağaç köklerini işleyerek şekiller de veren Turan'ın ektiği çiçeklerin güzelliği, görenlerin ilgisini çekiyor. Çiçekleri görenler, Turan'dan kendilerine de ağaç köküne ekilmiş çiçek istemeye başladı. Evinin önünden geçenlerin araçlarını durdurarak bahçesini incelediğini ifade eden Turan, şöyle dedi:
"Tarlada bahçe işleri ile uğraşırken ve temizlik yaparken toprak altında kurumuş ağaç ve köklerini toplamaya başladım. Bir iki ağacı evime önüne getirerek işledim ardından toprak dökerek çiçek diktim. Ziyarete gelen misafirler kurumuş ağaç köklerinden yaptığım saksıları çok beğenince toplamaya devam ettim. Gittiğim yerlerde ağaç köklerini toplamaya başladım. Eşim de bana çok yardımcı oluyordu, çoğalttık. İşleyerek çiçek dikmeye başladım. Evimin önünde yüzlerce kurumuş ağaç kökünden saksılarım oldu. Meraklı insanlar bakmaya geliyorlar. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Benim için bir güzel bir hobi oldu."


- Alaplızonguldak
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:35 Kaynak: DHA
Alaplı, Ekrem Turan, Güncel
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