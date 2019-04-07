Ağaç köklerini farklı objelere dönüştürüyor
Ahmet Kezer: 'Ağaç köklerinden oluşturduğum bir dünyam var'
Çürümeye yüz tutmuş köklere tekrar hayat veriyor
SAKARYA - Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde ağaç ve ağaç köklerini birbirinden farklı şekillerde objelere dönüştüren Ahmet Kezer yaptığı sanatsal çalışmalarla görenleri hayrete düşürüyor.
Sapanca ilçesinin Yanık mahallesinde hayatını idame ettiren ve çevresi tarafından crazy Ahmet olarak tanınan 50 yaşındaki Ahmet Kezer ormandan bulduğu ve topladığı çürümeye yüz tutmuş, işlevi olmayan ağaç ve ağaç köklerini toplayarak birbirinden farklı objelere dönüştürüyor.
"Ağaç köklerinden oluşturduğum bir dünyam var"
Doğanın sadece üst güzelliklerini değil altındaki güzelliklerde görmeyi keşfettiğini söyleyen Kezer, "Burası benim kendimce geliştirdiğim bir hobi atölyesi. Burada doğadan topladığım ağaç ve ağaç köklerinden oluşturduğum kendime ait bir dünya var. İnsanlar sadece doğanın üst güzelliklerini gördüğünden dolayı bende doğada olmayı, doğada gezmeyi ve doğadaki güzellikleri görmeyi çok sevdiğim için toprağın altındaki güzelliği keşfettim. Bende Allah'ın oluşturduğu toprak altındaki güzellikleri insanlara sunmayı amaçladım. Tamamen toprağın altından çıkan ağaç köklerinin insanların hayatlarında nasıl bir güzellik kattıklarını fark etmeleri için böyle bir dünya kurdum. Burada ki ağaç köklerinin doğada yaşam hayatları bitmiş ve hiçbir şekilde hiçbir ağaca zarar verilmeden buraya getirilmiştir. Ben hepsini inşaat alanları, dere yataklarından topluyor ve bu hobi atölyemde işliyorum"dedi.
"Sadece toprağın üstü değil altıda çok güzel"
Hiçbir ağacın dokusunu bozmadan ufak dokunuşlarla dekorasyon için kullanılabilir objeler haline getirdiğini vurgulayan Kezer, "Gündüzleri ormanda geziyor, topladığım ağaç köklerini atölyeme getirip kendimce yorumluyorum. Hiçbirinin doğal dokusunu bozmadan ev için kullanılacak değişik objelere dönüştürüyorum. Bu güzellikleri istedim ki insanlarda görsün ve anlasınlar sadece toprağın üstünün güzel olduğunu değil altınında güzel olduğunu bilsinler. Çok keyifli ve kendinizi dinlendire bileceğiniz bir uğraş ve ben yaklaşık 2000 yılından beri bu uğraşın içindeyim. Düşünün doğada geziyorsunuz ve ağaç köklerini buluyorsunuz kendinizce dokunuşlar yapıyorsunuz ve bunun sonucunda ortaya kendinizin oluşturduğu güzel objeler ortay çıkıyor"diye konuştu.
"Ağaç kökleri sobada yakılacak odun parçası değildir"
Ağaç köklerinin doğru dokunuşlarla doğru şekilde sunulduğunda odun parçasından bir objeye dönüştüğünü söyleyen Kezer, "Burada mutluyum çünkü ticari bir kaygım yok buradaki düşüncem insanlara birazda olsa toprağın altına bakmayı öğretmektir. Sakaryalı insanlarımızdan çok Sapancaya gezmeye gelen insanların ilgisi daha fazla çünkü Sakaryalı hemşirelerimiz doğanın içindeler ve bunun farkında değiller onlar için bu nesneler sobada yakılacak birer odun parçası gibi ama doğru dokunuşlarla, doğru şekilde sunulduğu zaman onlarında ilgisini çekmeye başladı. İnsanlarımız, sıradan bir masa, sıradan bir sehpa hep fabrikasyon olan nesnelere alışmışlar ve burada fabrikasyon hiçbir şey olmadığı için gördüklerinde şaşırıyorlar. Ben burayı 2000 yılında kurdum ve o zamandan beri kullanıyorum ve duymaya başladım Sakarya'da da bu tür oluşumlar popüler olmaya başlamış" ifadelerine yer verdi.
"Doğamıza sahip çıkmamız gerek"
Ağaç köklerini toplarken doğaya zarar vermediğini ve doğaya zarar verilirse bir sonraki nesillerin bu doğayı göremeyeceklerini vurgulayan Kezer, " Atalarımız çok güzel bir yere yerleşmişler, bende burada yaşıyorsam bunun hakkını vermek istiyorum ve bunun hakkında doğayı anlamaktan geçiyor. Bizim doğamızdan başka bir şeyimiz yok ve buna sahip çıkmamız gerekiyor. Biz bunları toplarken doğaya zarar verirsek bizden sonra gelecek olan nesiller bu doğayı göremezler. Ben bunları toplarken kesinlikle doğaya zarar vermiyorum zarar vermediğim gibide bunları toplayarak insanların doğaya bakışlarını değiştirmeye çalışıyorum. Bazı şeyler vardır hayatta bir kere olur bu sebeple doğayı anlayın, doğayı sevin ve emin olun doğada sizi sevecektir" dedi.