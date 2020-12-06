Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

KAYSERİ'de yaşayan Yücel Özdemir (37), doğadan topladığı ağaç kökü ve dallarını oyma tekniğiyle sanata dönüştürüyor. Özdemir, "Doğada bulunan her ürünü işlevsel hale getirmek beni mutlu ediyor" dedi.

Melikgazi ilçesi Eski Sanayi Mahallesi'nde mobilya atölyesi bulunan Yücel Özdemir, ağabeyi ile birlikte yaptığı dekoratif ve ilginç mobilya aksesuarları ile dikkat çekiyor. 5 yıldır kendi tasarımlarını çeşitli ağaçların kök ve dallarından yapan Özdemir, 1 ile 3 ay arasında yapımı süren dekoratif ürünleri piyasaya sunuyor. 3 farklı ağaç türünden 1,5 metre boyunda ağaçtan motosiklet yapan Yücel Özdemir, "Çocukluktan beri ağaç ve türevlerine ilgim vardı. 15 yıldır zihnimde biriktirdiğim ürünleri 5 yıl önce ağabeyim Doğan Özdemir ile birlikte açtığım atölyemde gerçekleştirmeye başladım. Yaptığım ürünleri sosyal medyamda paylaştım ve büyük ilgi gördü. Doğada bulunan her ürünü işlevsel hale getirmek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.