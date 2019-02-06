Ağaç Kökü ve Dalından Hediyelik Eşya Yapıyor

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yaşayan Uğur Şanlı (25), doğada bulduğu kuru ağaç kökleri ve dal parçalarını birbirinden ilginç hediyelik eşyaya dönüştürerek internet üzerinden satıyor.

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yaşayan Uğur Şanlı (25), doğada bulduğu kuru ağaç kökleri ve dal parçalarını birbirinden ilginç hediyelik eşyaya dönüştürerek internet üzerinden satıyor.



Özvatan'da ailesiyle birlikte oturan Uğur Şanlı, çocukken dal parçalarına şekil vererek başlayan merakını kazanca dönüştürmeyi başardı. Şanlı, liseden sonra evinin bodrum katını atölyeye çevirip, kuru ağaç kökleri ve dal parçalarından hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Şanlı, çam, ardıç, kayın, meşe gibi kuru ağaçların kökleri ve dallarına şekil verip hediyelik eşya yaptığını söyleyerek, "Evimin altına kurduğum atölyede, bulduğum ağaç köklerine şekil veriyorum. Eğitime önem verdiğim için kitaplık ve gece lambasının yanısıra mumluk ve abajur yapıyorum. Arkadaşımla birilkte doğada bulduğumuz kütüklerle, ağaç köklerine hayat vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız hediyelik eşyaları internet üzerinden satıyoruz. Ayrıca, ilçemizde ve diğer ilçelerde stant kurarak yaptığımız eşyaları satmaya çalışıyoruz. Gurbetçilerden masa ve zigon sehpa siparişleri alıyoruz. Bu siparişleri Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda ve Belçika'ya gönderiyoruz. Kimi zaman kişiye özel ürünler de yapıyoruz" dedi.



Kuru ağaçlara yeni kimlik kazandırmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Uğur Şanlı, "Bu atölye benim için ayrıca dinlenme yeri oldu. Çarşıda gezmek veya kahvede oturmak yerine arkadaşlarımla buraya gelerek sohbet edip, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz elimiz yüzümüz toz oluyor; ama insan huzur buluyor ve dinleniyor" diye konuştu. - Kayseri

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