Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

07.05.2022 13:55
Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük karayolu üzerinde seyir halindeki 42 AIH 791 plakalı tırın sürücüsü Muhammed Önal, ilçe girişinde virajı alamayarak aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır devrilerek, 50 metre çelik bariyer üzerinde sürüklendi. Kazada tırın dorsesinde bulunan ağaç kökleri çevreye savrulurken, park halindeki 35 KOF 32 plakalı otomobile zarar verdi. Kazada yaralanan sürücü Muhammed Önal, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yola savrulan ağaç kökleri ise Karayolları ekiplerince temizlendi. - BİLECİK

Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı
Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı
Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı
Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı
Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500
Hurda demirleri çalan hırsızlar yakandı Hurda demirleri çalan hırsızlar yakandı

Hisarcık, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
13:01 Ekrem İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü: Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz"
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 14:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement