Ağaç kovuğuna saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği böyle buldu - Son Dakika

Ağaç kovuğuna saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği böyle buldu

11.11.2020 14:42
Ağaç kovuğuna saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği böyle buldu, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda narkotik köpeği Cahs zeytin ağacının kovuğuna saklanan uyuşturucu maddeleri saklandığı yerde buldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda narkotik köpeği Cahs zeytin ağacının kovuğuna saklanan uyuşturucu maddeleri saklandığı yerde buldu.

Edinilen bilgilere göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Burhaniye ilçesinde yapılan çalışmada, İ.D, H.D ve N.D ye ait ev, eve ait müştemilat ve kullanımlarında olan zeytinlik alanda arama faaliyeti yapıldı. Arama çalışmalarına polis narkotik köpeği Cahs'te katıldı. Zeytinlik alanda yapılan aramada bir zeytin ağacının kovunu içine saklanmış satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde polis narkotik köpeği tarafından saklandığı yerde tespit edildi.

Yapılan operasyonda 149.31 gram esrar maddesi yakalandı. Polis sorgusunun ardından Burhaniye adliyesine sevk edilen İ.D ve H.D tutuklanırken N.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. - BALIKESİR

Ağaç kovuğuna saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği böyle buldu
Ağaç kovuğuna saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği böyle buldu

Narkotik Suçlarla Mücadele, Balıkesir, Burhaniye, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç kovuğuna saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği böyle buldu - Son Dakika


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