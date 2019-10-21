Son Dakika Haberleri: Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti
Son Dakika 3. Sayfa Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti

Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti

36 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde sorumsuz piknikçilerin kovuğuna ateş yaktığı ağaca orman ekipleri müdahale etti.

Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde sorumsuz piknikçilerin kovuğuna ateş yaktığı ağaca orman ekipleri müdahale etti. Piknikçilerin akıl almaz sorumsuzluğu ekiplere pes dedirtti.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağılı Kösbucağı Mahallesi Borunbaşı mevkisindeki piknik alanında yaşandı. Birçok kez yıldırım düşmesi sonucu dalları kopan buna rağmen kurumayan asırlık çınar ağacı bu kez sorumsuz piknikçilerin hedefi oldu. İddiaya göre, piknikçiler ağacın kovuğunda ateş yakarak piknik yerinden ayrıldı. Yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgede konuşlu arazöz ekibi ağaç kovuğundaki ateşe müdahalede bulunarak, ağacı yanmaktan kurtardı.


Köylüler ve ekipler ise pes dedirten sorumsuzluğa tepki gösterdi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
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