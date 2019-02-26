Son Dakika Haberleri: Ağaç Kovuğunda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Bulundu

Ağaç Kovuğunda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Bulundu

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, depoya dönüştürülen ağaç kovuğunda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, depoya dönüştürülen ağaç kovuğunda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın Operasyonu" düzenlendi.

Mayın arama köpeği Posta'nın da katıldığı operasyonda, biri ağaç kovuğunda, diğerleri toprağa gömülü olmak üzere 3 depo tespit edildi.

Depolardaki aramalarda, 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 kalaşnikof silah, buna ait 35 dipçik ve 7 fişek, işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri cumhuriyet başsavcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:36 Kaynak: AA

PKK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var

Ortağını Vuran Zanlı, Otobüs Kaçırarak Şoför ve Muavini Rehin Aldı Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç Kovuğunda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]