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Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu
6 saat önce
Günümüzde birçok insan daha çevreci bir yaşam sürdürmeye çalışıyor. Peki, yaşamımız sona erdiği zaman da bedenimizin daha çevreci şekilde kullanılmasını sağlayabilir miyiz? Bu sorunun cevabı 'evet'. Dünyada artık farklı yöntemler ile daha 'yeşil' bir ölüm mümkün.
Günümüzde birçok insan daha çevreci bir yaşam sürdürmeye çalışıyor. Peki, yaşamımız sona erdiği zaman da bedenimizin daha çevreci şekilde kullanılmasını sağlayabilir miyiz? Bu sorunun cevabı 'evet'. Dünyada artık farklı yöntemler ile daha 'yeşil' bir ölüm mümkün.
Özellikle tabut içinde defnedilme ve yakılma (kremasyon) kültürünün olduğu batıda insanlara daha çevreci 5 alternatif yöntem sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:47
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