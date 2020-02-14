Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu - Son Dakika Dünya

Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu

6 saat önce

Günümüzde birçok insan daha çevreci bir yaşam sürdürmeye çalışıyor. Peki, yaşamımız sona erdiği zaman da bedenimizin daha çevreci şekilde kullanılmasını sağlayabilir miyiz? Bu sorunun cevabı 'evet'. Dünyada artık farklı yöntemler ile daha 'yeşil' bir ölüm mümkün.

Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu, System.String[]

Günümüzde birçok insan daha çevreci bir yaşam sürdürmeye çalışıyor. Peki, yaşamımız sona erdiği zaman da bedenimizin daha çevreci şekilde kullanılmasını sağlayabilir miyiz? Bu sorunun cevabı 'evet'. Dünyada artık farklı yöntemler ile daha 'yeşil' bir ölüm mümkün.


Özellikle tabut içinde defnedilme ve yakılma (kremasyon) kültürünün olduğu batıda insanlara daha çevreci 5 alternatif yöntem sunuluyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş
Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:11:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]