Son Dakika Haberleri: Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul bahçesindeki çam ağacı otomobilin üzerine devrildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul bahçesindeki çam ağacı otomobilin üzerine devrildi.

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çam ağacı henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

Ağacın üzerine düştüğü 35 ZGY 92 plakalı otomobil ile okul duvarında hasar oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Ödemiş Belediyesi ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma yaptı.

Öte yandan Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul bahçesinde bulunan bazı çam ağaçlarının devrilme tehlikesi nedeniyle ilgili kurumlara yazı yazarak önlem alınmasını istediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:21 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, İzmir, Ödemiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi Muharrem İnce'den Hükümete Tanzim Satış Tepkisi

Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak ABD'de Görüşmeler Tıkandı, Hükümet Tekrar Kapanabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 00:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]