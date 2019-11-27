Son Dakika Haberleri: Ağaç otomobilin üzerine devrildi
Son Dakika Güncel Ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Ağaç otomobilin üzerine devrildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç otomobilin üzerine devrildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan eski Valiliğin yanında meydana geldi. İddiaya göre sokakta kökü çürüyen dev bir ağaç büyük bir gürültü ile park halindeki 22 AJ 178 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen kısa sürede durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası ağacın düştüğü otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Dev ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Aracın içerisinde ve ağacın düştüğü bölgede yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesme işlemine başladı.

(İHA)

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı! Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 15:47:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç otomobilin üzerine devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]