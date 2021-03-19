Ağaç parçaları tır şoförünün elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Ağaç parçaları tır şoförünün elinde sanat eserine dönüşüyor

19.03.2021 11:19
Ağaç parçaları tır şoförünün elinde sanat eserine dönüşüyor, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki tır şoförü Cumhur Günay, 5 metrekare atölyesinde sahilden topladığı ağaç parçalarına yeniden hayat veriyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki tır şoförü Cumhur Günay, 5 metrekare atölyesinde sahilden topladığı ağaç parçalarına yeniden hayat veriyor.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Günay, 6 yıl önce bir inşaatta beton mikseri şoförlüğü yaptığı sırada bulduğu ağaç parçasını evine getirdi.

Hayal gücünü kullanarak ağaç parçasından maket ev yapan Günay, hobi olarak başladığı ahşap sanatını tutkuya dönüştürdü. Her gün kendi aracıyla sahilleri tek tek gezerek bulduğu vasfını yitirmiş ağaç parçalarına yeniden hayat vermek isteyen Günay, bunun için atölye kurdu.

Günay, ağaç parçalarını 5 metrekarelik atölyesinde maket evlere ve hayvan figürlerine dönüştürerek meraklıların beğenisine sunuyor.

"Ağaç parçaları sanatla hayat buluyor"

Cumhur Günay, AA muhabirine, tesadüfen bulduğu vasfını yitirmiş ağaç parçasıyla ahşap sanatına merak saldığını söyledi.

Topladığı ağaç parçalarının sanatla hayat bulduğunu dile getiren Günay, şunları dile getirdi:

"İlk etapta kuşlar için 'Osmanlı kuş evi' adı altında tasarımlar yaptım. Çalışmalarım daha sonra farklı bir boyut kazandı ve buralara kadar geldi. Akarsuların denize getirdiği, daha sonra sahile vuran vasfını yitirmiş ağaç parçalarının geri dönüşüme kazanılması sağlıyorum. Ayrıca çam kozalakları, yosun, taş da ekliyorum. Bunu yaparken aynı zamanda sahillerimizi de temizlemeye katkıda bulunuyorum. Topladığım ağaç parçalarına sanatsal olarak güzel bir hal aldırıp hayat veriyorum."

Günay, zamanla çalışmalarını ilerlettiğini ve çevresinden olumlu dönüşler aldığını belirterek, "6 yıldır ahşap ve kök sanatı maket evleriyle uğraşıyorum. 1200 farklı çalışmam olmuştur. Çalışmalarımın arasında bir hafta süren maketim de var, 9 ay devam eden maketler de yaptım. Bazı çalışmalarımın üzerinde 9 bin farklı parça kullandım. İlk yapmaya başladığım zaman olumlu eleştiriler yoktu, 'Odunla neden uğraşıyorsun' tarzında düşünceler vardı. Ancak yaptığımız çalışmaların güzelliklerini gördüklerinde şaşırdılar ve ilk defa böyle bir şey gördüklerini söylediler. Olumsuz düşünceler, yerini olumlu düşüncelere bıraktı." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını gelecek nesillere aktarmak istediğini anlatan Günay, bazı belediyeler ve üniversitelerle seminer çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Akçakoca, Esentepe, Atölye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağaç parçaları tır şoförünün elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika


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