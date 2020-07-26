Ağaç parçalarını çivi ve tutkal kullanmadan ahşap oyuncağa dönüştürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap oyuncak sanatçısı Levent Kılıç, çevreden topladığı ağaç parçalarından çivi ve tutkal kullanmadan ahşap oyuncak üretiyor.

Özel sektörden emekli olduktan sonra ahşap sanatına merak salan 63 yaşındaki Kılıç, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi'nde küçük bir atölye açtı.

Kılıç, atölyesinde yaklaşık 15 yıldır farklı türlerde topladığı ağaç parçalarından çivi ve tutkal kullanmadan ürettiği ahşap oyuncakları Türkiye'nin dört bir yanına yolluyor.

Kılıç, AA muhabirine, gençlik yıllarında gemi maketleri yapan ağabeyinin ahşap tutkusundan etkilenerek bu alana ilgi duyduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra ağaç parçalarından ahşap oyuncak yapımına başladığını anlatan Kılıç, "Emekli olunca kendimi ahşap oyuncak üretirken buldum. Doğada bulduğum atık odunları değerlendiriyorum. Daha çok ıhlamur ve kavak ağaçlarını tercih ediyorum." diye konuştu.

"Tutkal ve çivi kesinlikle yok, tamamen doğal"

Kılıç, ürünlerinin tamamen ahşap olduğunu ve su bazlı boya kullandığını aktararak, "Tutkal ve çivi kesinlikle yok, tamamen doğal. Birbirine geçmeli ahşap oyuncaklar. Tamamen kendi dizaynım, kendi çizimlerimle yaptığım oyuncaklar. Yani kendim çiziyorum, kendim üretiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geçen yıl "ahşap oyuncak sanatçısı" olabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Beni davet ettiler ve 8 kişilik bir heyetin karşısına çıktım. Yaptığım ürünleri gördüler. Bir ay sonra ahşap oyuncak sanatçısı unvanı aldığım bilgisi geldi.

Daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlenen çok sayıda kültürel etkinliğe katıldım. Bu etkinliklerde yaptığım ürünleri sergileme fırsatı buldum. Ereğli'nin ve Zonguldak'ın adını Türkiye'nin farklı noktalarında tanıttım. Benim için gurur verici bir adım oldu. Küçük atölyemde ürettiğim oyuncakları Türkiye'ye tanıtmaktan gurur duyuyorum."

Ahşap oyuncaklara yoğun ilgi

Ahşap oyuncaklara Türkiye'de son dönemlerde yoğun ilgi olduğuna işaret eden Kılıç, "Gittiğim kültürel etkinliklerde stantlarımızı ziyaret eden aileler, oyuncakların Çin malı olup olmadığını soruyor. Ellerine oyuncağı aldıklarında ve el emeğiyle yapıldığını görünce mutlu oluyorlar. Gittiğim her yerde halkımızın ahşap oyuncağa karşı yoğun ilgi gösterdiğini gördüm. Kendi el emeğimizi görünce de beğeniyorlar. Bundan da büyük mutluluk hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, ahşap oyuncakları Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini sözlerine ekledi.