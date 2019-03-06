Son Dakika Haberleri: Ağaç Parçalarını Minyatür Tarım Araçlarına Dönüştürüyor

Ağaç Parçalarını Minyatür Tarım Araçlarına Dönüştürüyor

52 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bedensel engelli 50 yaşındaki Mehmet Karagöz, doğadan topladığı ağaç parçalarına şekil vererek minyatür tarım araçları ve aletleri üretiyor.

Ağaç Parçalarını Minyatür Tarım Araçlarına Dönüştürüyor, System.String[]
İLHAMİ ÇETİN- Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bedensel engelli 50 yaşındaki Mehmet Karagöz, doğadan topladığı ağaç parçalarına şekil vererek minyatür tarım araçları ve aletleri üretiyor.

Karagöz, emekli olduktan sonra baba mesleği olan marangozluğa merak sardı.

Evinin alt katını atölyeye çeviren Karagöz, doğadan topladığı ağaç parçalarına şekil vererek minyatür tarım aletleri üretmeye başladı.

Saban, sürgü, düven, yaba, traktör ve römork gibi minyatür tarım araçları ve aletleri yapan Karagöz, el emeği göz nuru ortaya çıkardığı eserleri çevresindekilere hediye ediyor.

"Bana hiçbir engel yok"

Mehmet Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleği marangozluğa hobi amaçlı başladığını söyledi.

Babası vefat ettikten sonra onun malzemelerini kullanarak anısını yaşatmak istediğini dile getiren Karagöz, "Saban, sürgü, düven, yaba, traktör ve römork gibi minyatür eserler yapıyorum. Traktörün tekerleklerini ise çıkma kayıştan yaptım, orijinal oldu." dedi.

Karagöz, kendisine hiçbir şeyin engel olmadığını belirterek, "Bu işler beni rahatlatıyor, bana huzur veriyor. Baba mesleği olduğu için severek, isteyerek yapıyorum. Yaptıklarımı satma taraftarı değilim, hobi amaçlı yapıyorum." diye konuştu.

Mehmet Karagöz, çalışmalarını gücü yettiği sürece sürdüreceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Mehmet Karagöz, Güncel
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