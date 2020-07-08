Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi - Son Dakika

Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi (2)BİR AĞAÇ DAHA DEVRİLDİİzmit'te otomobillerin üzerine ağaç devrilen ücretsiz otoparkta, yaklaşık 1 saat sonra başka bir ağaç daha araçların üzerine devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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