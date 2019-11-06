Ağaç sayesinde devrilmekten kurtuldu
7 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafriyat kamyonu ağaca çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafriyat kamyonu ağaca çarparak durabildi.
Kaza, Malkara- Hayrabolu yolu üzeri eski Malkara çöplüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozyörük istikametine giden bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren kamyon, ağaca çarparak durabildi. Ağaç sayesinde devrilmekten kurtulan araçta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ
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