Son Dakika Haberleri: Ağaç sayesinde devrilmekten kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Ağaç sayesinde devrilmekten kurtuldu

Ağaç sayesinde devrilmekten kurtuldu

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafriyat kamyonu ağaca çarparak durabildi.

Ağaç sayesinde devrilmekten kurtuldu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafriyat kamyonu ağaca çarparak durabildi.


Kaza, Malkara- Hayrabolu yolu üzeri eski Malkara çöplüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozyörük istikametine giden bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren kamyon, ağaca çarparak durabildi. Ağaç sayesinde devrilmekten kurtulan araçta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü
Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 15:56:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç sayesinde devrilmekten kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]