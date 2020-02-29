Ağaç sevgisi çim adamlarla aşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaç sevgisi çim adamlarla aşılandı - Son Dakika

Ağaç sevgisi çim adamlarla aşılandı

6 saat önce

Mamak Belediyesi Aile Merkezi Oyun Odası minikleri etkinliklere doymuyor.

Ağaç sevgisi çim adamlarla aşılandı, System.String[]

Mamak Belediyesi Aile Merkezi Oyun Odası minikleri etkinliklere doymuyor. Anneleri kursta iken, oyun odasında vakit geçiren minikler, aldıkları teorik eğitimleri uygulamaya koyarak keyifli anlar yaşıyor. Eğlenerek öğrenme metodu ile kursiyer annelerin yanı sıra çocuklarını da geleceğe hazırlayan Aile Merkezlerinden Laika Akbilek Aile Merkezi oyun odasının müdavimi minikler, kendi elleriyle çim yaparak, hem çevre bilinci hem de ağaç sevgisi kazandı.


Büyüklere taş çıkarttılar


Talaş, ince çorap, çim tohumu ile kendi çim adamlarını yapan minikler, becerileriyle büyüklere taş çıkarttı. Çorabın içine önce çim tohumu sonra da talaş koyup şekil veren öğrenciler, çim adamlarına göz, ağız ve burun yaparak onlara bir de isim verdiler. Gruplar halinde çalışma yapan minikler, aynı zamanda yardımlaşma örneği de sergiledi. Çim adamı tamamlanan öğrenciler, onları her sabah Aile Merkezi'ne geldiklerinde sulayarak ve gelişimini izleyecek. Çocuklara uygulamalı olarak öğretilen çevre bilinci ve ağaç sevgisi eğitimi büyükler tarafından da takdir gördü. - ANKARA

Çocuk İzleme Merkezi, Mamak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
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