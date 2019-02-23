Son Dakika Haberleri: Ağaç Üzerinde Kalp Krizi Geçirip Yere Düşen Kişi Öldü

Ağaç Üzerinde Kalp Krizi Geçirip Yere Düşen Kişi Öldü

1 saat önce

Aydın'da, zeytin ağacından düşüp hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Ağaç Üzerinde Kalp Krizi Geçirip Yere Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Aydın'da, zeytin ağacından düşüp hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dalama Mahallesinde zeytin ağacında budama yapan Adnan Turgut (56), bir anda yere düştü.

Birlikte çalıştıkları kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemelerde Turgut'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:50 Kaynak: AA

Dalama, Aydın, Kalp Krizi, Güncel
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