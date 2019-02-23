Ağaç Üzerinde Kalp Krizi Geçirip Yere Düşen Kişi Öldü
1 saat önce
Aydın'da, zeytin ağacından düşüp hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Aydın
'da, zeytin ağacından düşüp hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dalama
Mahallesinde zeytin ağacında budama yapan Adnan Turgut (56), bir anda yere düştü.
Birlikte çalıştıkları kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yapılan incelemelerde Turgut'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:50 Kaynak: AA
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