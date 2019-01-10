Ağaç ve Elektrik Direği Kamyonetin Üzerine Böyle Devrildi
2 saat önce
Ağaç ve elektrik direği kamyonetin üzerine böyle devrildi Facianın eşiğinden dönülen olay saniye saniye kaydedildi Sakarya'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilediSAKARYA - Sakarya'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle Sapanca ilçesinde bir aracın üstüne elektrik direği devrildi.
Ağaç ve elektrik direği kamyonetin üzerine böyle devrildi
Facianın eşiğinden dönülen olay saniye saniye kaydedildi Sakarya
'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
SAKARYA - Sakarya'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle Sapanca
ilçesinde bir aracın üstüne elektrik direği devrildi. Direğin devrilme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Sakarya genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan şiddetli rüzgar sebebiyle Sapanca ilçesinde birçok mahallede ağaçlar yollara ve araçların üzerine devrildi. Bir elektrik direğinin ağaçla birlikte kamyonet tipi bir aracın üzerine devrilme anı ise vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Fırtına nedeniyle elektrik direğiyle birlikte ağacın, kamyonetin kasa kısmına devrilmesi olası bir facianın önüne geçerken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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