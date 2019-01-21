Son Dakika Haberleri: Ağaç ve Kameriyelerde Buz Sarkıtları Oluştu

Ağaç ve Kameriyelerde Buz Sarkıtları Oluştu

1 saat önce

Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Çorum'da parkta açık unutulan fıskiye nedeniyle ağaç ve kameriyelerde buz sarkıtları oluştu.

Ağaç ve Kameriyelerde Buz Sarkıtları Oluştu, System.String[]
Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Çorum'da parkta açık unutulan fıskiye nedeniyle ağaç ve kameriyelerde buz sarkıtları oluştu.

Kentte soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte, birçok ev ve iş yerinin çatısında buz sarkıtları bulunuyor.

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki küçük bir parkta çimenlerin sulanması için kurulan fıskiyenin açık unutulması nedeniyle de gece ağaç ve kameriyelerde buz sarkıtları oluştu. Durumu görünce şaşıran esnaf, parkta fotoğraf çekti.

Parkın yanında iş yeri bulunan mobilyacı Hamdi Aykaç, AA muhabirine, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek, "2 gün önce fıskiyeler açık kalmış. Sabah geldiğimizde her yer bu şekildeydi. Havalar çok soğuk, düşen su donmuş. Görünce çok şaşırdım ama sonra fıskiyenin açık unutulduğu aklıma geldi." dedi.

Aykaç, sanayideki başka bir parkta da aynı manzaranın olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Çorum, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 15:03:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaç ve Kameriyelerde Buz Sarkıtları Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]