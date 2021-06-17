Ağaç ve yeşilin adresi Maltepe - Son Dakika

Bu süreçte yapılan 55 yeni parkla birlikte 384 bin 300 metrekare yeşil alan kazanan Maltepe'de 12 milyon 130 bin 280 adet çiçek ve 8 bin 250 adet ağaç dikildi.

17 Haziran Dünya Kuraklıkla Mücadele Günü'nde Maltepe Belediyesi bir başarı hikayesine daha imza attı.

Ali Kılıç'ın göreve geldiği 2014 yılından bugüne değin geçen sürede Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar Maltepe'yi İstanbul'un en yeşil dördüncü ilçesi konumuna getirdi.