Ağaç yüklü kamyon, kamyonetin üzerine devrildi - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ağaç yüklü kamyon, köprülü kavşakta kamyonetin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda kısa süre aksama meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara yolu İnegöl girişindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Bursa'dan gelen ve köprülü kavşaktan dönüş yapan İlyas Aktaş (57) yönetimindeki 16 CHT 54 plakalı ağaç yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, yanında giden Ferhat Demir'in (35) kullandığı 16 AFG 028 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Kaza sırasında sürücü Demir, kamyonetten son anda inmesi sonucu yaralanmadı. Kazada kamyon sürücüsü Aktaş da yaralanmazken, ulaşımda bir süre aksama oldu.

Kamyonet sürücüsü Ferhat Demir, "Kamyon dönüyordu, üzerimize devrildi. Kurtulduk, şükür" dedi.Kamyon sürücüsü İlyas Aktaş ise "O kadar yol geldim, bir şey olmadı" diye konuştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.