Ağaç yüklü kamyon kamyonetin üzerine devrildi, sürücü kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Ağaç yüklü kamyon kamyonetin üzerine devrildi, sürücü kıl payı kurtulduBursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada, ağaç yüklü kamyon, yanında seyreden kamyonetin üzerine devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu.Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde bulunan köprülü kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. Bursa'dan gelip köprülü kavşaktan dönüş yapan İlyas Aktaş (57) yönetimindeki 16 CHT 54 plakalı ağaç yüklü kamyon, kontrolden çıkarak yanında seyreden Ferhat Demir (35) idaresindeki 16 AFG 028 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Kaza sonucu kamyonetin şoförü, son anda araçtan çıkarak kıl payı kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kamyonetin sürücüsü Ferhat Demir, "Kamyon dönüyordu, üzerimize devrildi. Kurtulduk. Çok şükür" dedi. Devrilen kamyonun sürücüsü İlyas Aktaş ise, "O kadar yol geldim bir şey olmadı. Yaralanmadı olmadı" diye konuştu.
Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kaynak: DHA
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