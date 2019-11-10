Son Dakika Haberleri: Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde ağaç yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde ağaç yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.


Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Saydam idaresindeki 45 MA 072 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, Musa Tunç yönetimindeki ağaç yüklü 20 RA 221 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muzaffer Saydam yaralanırken, traktörde bulunan Turgut Gürsoy ve sürücü Musa Tunç'un ağır yaralı olduğu belirtildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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