Üye Girişi
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim - Son Dakika

Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim

04.09.2021 11:36
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim, System.String[]

Kayseri'de ağaç kesme meselesi sebebiyle tartıştığı oğlu Abdulkadir Köse'yi tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla Nahit Köse'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakoldan gelince elinde kazma ve kürekle etrafa saldırmaya başladı. Kendimi savunmak ve onu korkutup uzaklaştırmak amacıyla ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" ifadesini verdi.

11 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse, ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan baba ve oğul arasında eve geldikten sonra yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip öldürdü. Nahit Köse, suç aleti silahıyla birlikte polise teslim oldu.

"KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM"

Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Nahit Köse hazır bulundu. Pişman olduğunu anlatan sanık Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik. Uzaklaştırma istedim. Hatta 'beni huzurevine yerleştirin' dedim. Karakoldan gelince elinde kazma ve kürekle etrafa saldırmaya başladı. Hem kendimi savunmak hem de onu korkutup uzaklaştırmak amacıyla ateş ettim. Asla öldürme kastım yoktu. Pişmanım. Torunlarımın yanına gitmek istiyorum. Gerekirse uygun göreceğiniz ev hapsi ile onların da yanında olmak istiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

5 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Nahit Köse'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatının talebiyle tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki bazı eksikliklerini giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu 11:38 Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu Eşini öldürmeden önce 11:32 Eşini öldürmeden önce "Aldatan eşi öldürmenin cezası" ifadelerini aratmış Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor 11:05 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor Karısına 10:55 Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti Hadise, 10:43 Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı 09:50 Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu 19:54 Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu

Son Dakika Haberleri
11:40 Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı
11:38 Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu
11:36 Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim
11:31 Eşini öldürmeden önce "Aldatan eşi öldürmenin cezası" ifadelerini aratmış
11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
11:04 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
10:50 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı
10:47 Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı
10:42 Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin
10:08 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Yunanistan'daki 6 kişide Mu varyantı tespit edildi Yunanistan'daki 6 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:33
Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti         
11:15
50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu         
11:07
Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı         
11:01
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı         
08:59
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 11:51:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement