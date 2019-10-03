Son Dakika Haberleri: Ağaca asılı halde bulunan genç memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi
Son Dakika Genel Haber

Ağaca asılı halde bulunan genç memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi

1 saat önce

Ağaca asılı halde bulunan genç memleketi Zonguldak'ta toprağa verildiZONGULDAK - Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e giden ve 48 gün sonra ağaca asılı halde bulunan Mutlu Kıyar son yolculuğuna uğurlandı.

Ağaca asılı halde bulunan genç memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e giden ve 48 gün sonra ağaca asılı halde bulunan Mutlu Kıyar son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e giden ve 48 gün sonra ağaca asılı halde bulunan 22 yaşındaki Mutlu Kıyar memleketi Zonguldak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşanan olayın ardından Kıyar ailesi İzmir'e giderek Adli Tıp işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak'a döndü. Mutlu Kıyar cenazesi ilk olarak baba evine gelerek helallik alındı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Kızılcakese Köyünde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Mutlu Kıyar'ın cenazesi köye bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazı sonrası güçlükle ayakta durabilen baba Mustafa Kıyar, taziyeleri kabul etti.

Ağaca asılı halde bulunan genç memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi

Zonguldak, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Fettahoğlu, tuvalette poz verdi
Hadise dans ettiği videosuyla takipçilerinin aklını aldı Devlet Bahçeli'nin durumu kritik iddialarına MHP'den yalanlama: Sağlık durumu iyi Oyuncu Hazal Kaya'dan mutlu aile tablosu pozu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 02:59:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaca asılı halde bulunan genç memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]