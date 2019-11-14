Son Dakika Haberleri: Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Bursa'da ormanlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Bursa'da ormanlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.


Olay, öğle saatlerinde Nilüfer 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapmaya çıkan mahalle sakinleri tarafından ağaçta iple boynundan asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler kimliğini bulduğu cesedin 52 yaşındaki Necmi Pınar olduğunu belirledi. Bunun üzerine eşine ulaşan ekipler, cesedin Necmi Pınar'a ait olduğunu teyit ettirdi. Pınar'ın eşi kocasını o şekilde görünce fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra uzaklaştırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Necmi Pınar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.


Necmi Pınar'ın cansız bedenini ilk gören vatandaşlardan Kadir Bahşi, "Sabah buraya ailece gezmeye geldik. Tam buraya geldiğimde sonradan fark ettim. Yanına yaklaştım, baktım ölmüş. Sonra hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundum" dedi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
Ünlü şarkıcı Sevda Demirel'in erkek yeğeni eşcinsel evlilik yaptı Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:54:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]