Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

13 dakika önce

Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz köyünde yaşadığı ileri sürülen Hasan A'nın ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğüne yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelinin bu ilçede oturmadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan araştırmada şüphelinin Siirt'in Kurtalan ilçesinde ikamet ettiği ancak bir süre önce İstanbul'a gittiği belirlendi.

Şüpheli Hasan A, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Hani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Cemal Saydam'dan ezber bozan Kanal İstanbul açıklaması: Erkekliği öldürür
Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur görevine başladı Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü

Son Dakika Haberleri
18:06 Edirne'de yaralı halde bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
18:05 Pakdemirli: "Son 17 yılda bitkisel üretimde değer yaklaşık 6 misline çıktı" - Son Dakika
18:04 İSTANBUL VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR CAN, YARALAMA VE MAL KAYBI İHBARINDA BULUNULMAMIŞTIR - Son Dakika
18:04 İstanbul Valiliği: Herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır - Son Dakika
18:01 Mahir Ünal: "Muhalefet adeta Türkiye'nin başına kötü bir şey gelsin diye dua ediyor" - Son Dakika
17:29 İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Son Dakika
17:19 Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklamalar: Olumsuz bir ihbar bulunmazken 4,7 şiddetindeki deprem, Şarköy'deki depremlerle farklı fay hatları üzerinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 18:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]