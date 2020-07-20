Ağaca ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağaca ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ağaca ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı BOLU'da, bir parkta çıktığı ağaçta ayağı sıkışan Hüseyin Ali Kerim (11), itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ağaca ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
BOLU'da, bir parkta çıktığı ağaçta ayağı sıkışan Hüseyin Ali Kerim (11), itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi. Parkta oynayan Suriye uyruklu Hüseyin Ali Kerim, bir ağaca çıktı. Ağaçta dengesini kaybeden çocuğun ayağı, dallarının arasına sıkıştı. Çocuğun ailesi ve çevredekiler kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durum itfaiyeye haber verildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ekipleri ayırıcı ile dalları ayırarak çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağında incinme olan Hüseyin Ali Kerim, tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Ali, İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağaca ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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