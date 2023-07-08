Ağaca bağlı köpeğe, arkadaşına saldırdığı için kurşun yağdırmış

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasaklı ırk olarak bilinen köpeğe kurşun yağdıran şahısla köpeğin sahibi şahıs gözaltına alındı. Saldırgan şahıs emniyette verdiği ifadede, köpeğin arkadaşına saldırmasına sinirlendiği için korkunç olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

ARKADAŞINA SALDIRDIĞI İÇİN KÖPEĞE ATEŞ ETMİŞ

Olay, 3 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yunus mevkii olarak bilinen bölgede İ.K.'ya ait eğlence mekanının önünde bulunan ağaca bağlı yasak ırklı köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ise olayın yaşandığı mekanın hemen yanında bulunan diğer eğlence mekanına giderek sahibi olan M.O.'ya durumu anlattı. Yaşanan olaya sinirlenen M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra bölgeye gelerek, tabanca ile köpeğe 14 el ateş etti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Köpeğin vatandaşa saldırdığı ve M.O.'nun olayı gerçekleştirdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağaca bağlı köpeğin yoldan geçen vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra M.O. isimli şahsın bölgeye gelerek köpeğe ateş açtığı görüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, olayın ardından köpeği öldüren M.O.'nun yanı sıra yasaklı ırk olarak bilinen köpeğin sahibi İ.K.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin iki kişinin de gözaltı süreci devam ediyor.