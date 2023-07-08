Ağaca bağlı köpeğe, arkadaşına saldırdığı için kurşun yağdırmış - Son Dakika
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Ağaca bağlı köpeğe, arkadaşına saldırdığı için kurşun yağdırmış

08.07.2023 17:12

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaca bağlı köpeğin kurşun yağdırılarak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Köpeğin arkadaşına saldırdığını öğrenen eğlence mekanı sahibi M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra dehşete düşüren olayı gerçekleştirdi. Köpeğin vatandaşa saldırı anı ve M.O. tarafından vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibi de gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasaklı ırk olarak bilinen köpeğe kurşun yağdıran şahısla köpeğin sahibi şahıs gözaltına alındı. Saldırgan şahıs emniyette verdiği ifadede, köpeğin arkadaşına saldırmasına sinirlendiği için korkunç olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Ağaca bağlı köpeğe kurşun yağdırıldı, saldırı anı kamerada

ARKADAŞINA SALDIRDIĞI İÇİN KÖPEĞE ATEŞ ETMİŞ

Olay, 3 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yunus mevkii olarak bilinen bölgede İ.K.'ya ait eğlence mekanının önünde bulunan ağaca bağlı yasak ırklı köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ise olayın yaşandığı mekanın hemen yanında bulunan diğer eğlence mekanına giderek sahibi olan M.O.'ya durumu anlattı. Yaşanan olaya sinirlenen M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra bölgeye gelerek, tabanca ile köpeğe 14 el ateş etti.

Ağaca bağlı köpeğe kurşun yağdırıldı, saldırı anı kamerada

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Köpeğin vatandaşa saldırdığı ve M.O.'nun olayı gerçekleştirdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağaca bağlı köpeğin yoldan geçen vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra M.O. isimli şahsın bölgeye gelerek köpeğe ateş açtığı görüldü.

Ağaca bağlı köpeğe kurşun yağdırıldı, saldırı anı kamerada

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, olayın ardından köpeği öldüren M.O.'nun yanı sıra yasaklı ırk olarak bilinen köpeğin sahibi İ.K.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin iki kişinin de gözaltı süreci devam ediyor.

Ağaca bağlı köpeğe kurşun yağdırıldı, saldırı anı kamerada
Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaca bağlı köpeğe, arkadaşına saldırdığı için kurşun yağdırmış - Son Dakika


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