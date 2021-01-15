Ağaca çaput yerine maske bağlandı - Son Dakika

Ağaca çaput yerine maske bağlandı

15.01.2021 11:52
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle batıl inanç olarak bilinen ağaçlara çaput bağlama yerine maske taktılar.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle batıl inanç olarak bilinen ağaçlara çaput bağlama yerine maske taktılar.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde önlemler devam ediyor. Salgınla mücadele konusunda yetkililer vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarırken Ceylanpınar'da vatandaşlar ağaca çaputla birlikte maske taktı.

İNSANLAR BİR ŞEY İSTEYECEKSE ALLAH'TAN İSTESİN

Ne kadar çöp varsa insanların ağaca astığını söyleyen İbrahim Geçgil," Buraya geldiğimde ağacı bu şekilde gördüm. İnsanların böyle şeyler yapmaması gerekiyor. Ağaca bez, poşet, maske, gibi şeyler asmışlar. Affederseniz ne çöplük görmüşler ise ağaca asmışlar. Bence insanların ağaçtan bir şey istememesi lazım. İnsanlar bir şey dileyecekse Allah'tan istemeleri doğru olur. Güzel bir şekilde duamızı edip Allah'tan istemek doğru olur. Böyle ağaca maske asarak batıl inançlara inanmamız lazım. Zaten birçok hocamız ve profesörlerimiz böyle bir davranışın yanlış olduğunu insanlara söylüyorlar. Vatandaşlarımız bir şey isteyecekse Allah'tan istemelidir" dedi.

Arada farklı inanç olmamalı

İnsanların bir şey isterken direkt Allah'tan istemeleri gerektiğini söyleyen Abdulkerim Baykuş," Böyle bir hareketin yanlış olduğunu düşünüyorum. Şahsen bir şey beklenecekse yalnızca Allah'tan beklenmelidir. Arada farklı bir inanç olmaması gerekiyor. Sonuçta bu bir ağaçtır, kimseye bir faydasının olacağını beklemiyorum. Böyle bir şeyin olmaması daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

İNSANLAR BÜYÜK BİR YANLIŞA DÜŞÜYOR

Allah'ın dininde hurafe ve batıl inanca yer olmadığını dile getiren Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan,"Bazı kardeşlerimiz korona virüs hastalığının kalkması veya kaldırılması için, eskiden ağaçlara nasıl bez bağlanılıyor, çaput asılıyor ise bu kardeşlerimizin kendi taktıkları maskeleri astıkları ve bu vesileyle korona virüsün kaldırılmasını talep ettikleri gibi bir yanlışa düştüklerini duyuyoruz. Tabi dinimiz hakikat dinidir. Allah'ın dininde hurafenin ve batıl inancın yeri yoktur. Eğer bu şekilde davranırsak dinimizin tersine hareket etmiş oluruz" dedi.

KURAN'I KERİM'DE HARAN VE HELAL BELLİDİR

İslam dininde helalin, haramın, caizin, mubahın kaynağının Kuran'ı Kerim ve sünnet olduğunu söyleyen Taştan, "Kuran'ı Kerim ve sünnette helal ve haram bellidir. Biz dua edeceğiz. Biz hastalık sebebiyle devletimizin ve dinimizin yapmamızı istediği şeyleri yapacağız. Tamam diye bir sloganımız var. Maskemizi takacağız, temizliğimizi yapacağız ve mesafemizi muhafaza edeceğiz. Hepimizin ailesi, çevresi ve sevdikleri var. Sevdiklerimizin aramızda yaşamasını arzu ediyorsak, hastalığın bulaşmasını istemiyorsak çarşıda, pazarda, caddede, sokakta, düğünde her yerde bize tavsiye edilen şeyleri yapmamız gerekiyor. Peki bu hastalık nasıl kalkar, dikkat edersek, aşılanırsak, gelen aşıyı kullanırsak eskisi kadar olmasa da rahat edeceğimizi düşünüyorum. O halde ağaca bez bağlamak, maske takmak asla bir çözüm yolu değildir" ifadelerini kullandı.

HAZRETİ ÖMER ÇAPUT BAĞLANAN AĞACI KESTİRDİ

İslam dininde ağaca çaput ve bez bağlamanın ne kadar yanlış olduğunu Hazreti Ömer döneminde yaşanan bir olayı örnek vererek aktaran Taştan, "Peygamberimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra, Medine civarındaki insanların oradaki bir ağaca çaput bağladıklarını ve dolayısıyla sebep olarak Peygamberimizin orada konaklamasını gösterdiklerini ve o ağacı kutsal, mübarek bir ağaç gibi gördüklerini duyan Hazreti Ömer, hemen o ağaç için talimat veriyor ve ağaç kestiriliyor. Bu Hz. Ömer'in hurafe ve batıla asla taviz vermediğini gösteriyor. Bizler Müslümanız, o halde bir ağaca bez, çaput, maske bağlayarak bu musibetlerin üzerimizden kalkacağına inanmak kesinlikle hurafedir, batıldır, yanlıştır, dini değildir. Dini esaslarla asla ve asla örtüşmeyen bir harekettir. Kardeşlerimden bu tür hareket ve davranışlardan şiddetle uzak durmalarını dinimizin bir emri olarak tavsiye ediyorum. Bizler duamızı Allah'a ederiz. Sadece duanın da yetmeyeceğini, fiili duanın yani gerekli temizliğin, maskenin ve mesafenin uygulanması gerektiğine inanarak hareket etmeliyiz. Bunlar cehaletin esaretidir. Tabi insanlarımızı cahillik ile kesinlikle suçlamıyorum ama dinimizi okumalarını tavsiye ediyorum. Okuduklarımızı tabi ki uygulamalıyız" diye konuştu.

(Ahmet Atan/İHA)

Kuran-ı Kerim, Batıl İnanç, Şanlıurfa, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağaca çaput yerine maske bağlandı - Son Dakika


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