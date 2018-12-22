Ağaca Çarpan Alkollü Sürücü Aracından Burnu Bile Kanamadan Çıktı
3 saat önce
Ağaca çarpan alkollü sürücü aracından burnu bile kanamadan çıktıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir ağaca çarpan alkollü sürücü aracından burnu bile kanamadan çıktı.
Ağaca çarpan alkollü sürücü aracından burnu bile kanamadan çıktı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir ağaca çarpan alkollü sürücü aracından burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy
Mahallesi Çuhane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülsüm T. idaresindeki 34 UG 9805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Gülsüm T., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen sürücü Gülsüm T.'nin 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis
ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araç içerisinden çok sayıda alkol şişesi çıktı. Aracı kullanmadığını iddia eden Gülsüm T. polis ekiplerine ehliyetini vermek istemeyerek zor anlar yaşattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerinin ardından kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:25 Kaynak: İHA
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