Ağaca Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozyörük'ten Malkara istikametine seyreden Muammer İn yönetimindeki 59 YE 159 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, bir akaryakıt istasyonu girişindeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Muammer İn, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:51 Kaynak: İHA
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