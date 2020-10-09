Ağaca çarpan aracın motoru otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

SAMSUN'da, refüjde bulunan ağaca çarpan hafif ticari aracın yerinden çıkan motoru, karşı şeritte seyir halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Osman Cengiz yönetimindeki 55 RH 989 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Aracın motoru yerinden fırlayarak, karşı şeritte seyir halinde bulunan Recep Çam'ın kullandığı 55 RG 241 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan Recep Çam, oğlu Hamza Çam (13) ve hafif ticari aracın sürücüsü Osman Cengiz yaralandı.Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, Osman Cengiz'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.