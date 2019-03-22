Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Ağaca Çarpan Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

31 dakika önce

Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı.

Ağaca Çarpan Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı.

Cihan Göleli (32) yönetimindeki 35 AK 7442 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

Göleli çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında kurtarabildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Göleli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:21:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]