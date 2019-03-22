Ağaca Çarpan Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı
31 dakika önce
Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı.
Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı.
Cihan Göleli (32) yönetimindeki 35 AK 7442 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
Göleli çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında kurtarabildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Göleli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:50 Kaynak: AA
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