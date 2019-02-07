Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Hafif Ticari Araç Hurdaya Döndü

Ağaca Çarpan Hafif Ticari Araç Hurdaya Döndü

38 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde ağaca çarparak hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde ağaca çarparak hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Çekirge Caddesi'nde, Sefa Öner'in (28) kullandığı 16 FM 070 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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