KAMYONETLE AĞACA ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolünden çıkan kamyonetle ağaca çarpan sürücü Yusuf Cidam (23) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 151. Sokak'ta meydana geldi. TOKİ konutlarından Akhisar Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan sürücü Yusuf Cidam yönetimindeki 16 BKT 31 plakalı kamyonet, yokuş aşağı indiği sırada geçtiği kasiste sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü Cidam, yakındaki bir ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine pois ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yusuf Cidam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.