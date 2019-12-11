Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı - Son Dakika

Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı

6 saat önce

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, yandı.

Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı, System.String[]

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, yandı. Kendi çabalarıyla otomobilden inerek yanmaktan kurtulan sürücü Ahmet Selek (34) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Selek yönetimindeki 42 EZ 855 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Selek ise kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Selek,  ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi
Erdoğan'ın yakında tanıtacağı yerli arabayı Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:14 Gaziantep'te 890 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika
22:14 Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika
22:12 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu (1) - Son Dakika
22:10 Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Sarı o anları anlattı - Son Dakika
22:10 Arakanlı mültecilerden "soykırımı" inkar eden Suu Çii'ye tepki - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:14:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]