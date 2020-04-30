Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyreden Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıktı. Ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Tuğtekin ve Enes Kıratlı (18) yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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